Верховная рада Украины лишила мандата депутата Юрия Аристова. Во время войны он отдыхал на Мальдивах

Верховная рада Украины прекратила полномочия народного депутата от «Слуги народа» Юрия Аристова, который ездил отдыхать на Мальдивы во время войны.

Как сообщил депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк, за лишение Аристова депутатских полномочий проголосовали 320 парламентариев.

24 июля издание «Слiдство.Iнфо» сообщило, что народного депутата от партии «Слуга народа» Юрия Аристова в середине июля заметили в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives на Мальдивских островах. После этого фракции «Слуга народа» начала проверку, запросив документы по командировкам депутата.

Вскоре СБУ сообщила, что в отношении Аристова возбуждено уголовное дело по статье о служебном подлоге (часть 1 статьи 366 УК Украины). По версии ведомства, в документах о его служебной командировке были указаны ложные сведения о сроке, цели и стране выезда. В квартире депутата провели обыск, во время которого нашли загранпаспорт с отметками о поездке на Мальдивы.

В январе 2023 года Совет национальной безопасности Украины запретил выезд чиновников за границу. Согласно решению СНБО, в период мобилизации и военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины только в служебные командировки.