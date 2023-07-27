Путин: Россия готова бесплатно поставить нескольким африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна

Россия готова бесплатно в ближайшие три-четыре месяца поставить нескольким африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия-Африка», передает «Интерфакс».

По словам Путина, РФ может поставить зерно Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее.

«Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям», — сказал президент РФ.

Во время своего выступления Путин снова заявил, что страны Запада «чинят препятствия» поставкам российского зерна и удобрений, а с другой стороны «лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке». По его мнению, такой подход «особо четко проявился при реализации так называемой зерновой сделки».

Путин также утверждает, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, а Украины — менее 5%, поэтому РФ «вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции».

«И те, кто утверждают, что это не так, что только обеспечение вот этой, так называемой зерновой сделки по вывозу украинского зерна, просто извращают факты, говорят неправду. Собственно говоря, это на протяжении десятилетий, если не столетий является практикой некоторых западных государств. Наша страна будет далее, в том числе и своими гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся государства и регионы», — добавил он.

Срок зерновой сделки истек 17 июля. Российские власти объявили, что она остановлена, так как часть договоренностей, касающихся России, не выполнена. Президент Украины Владимир Зеленский после этого объявил, что Киев может продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без участия России.

С 18 июля российские войска наносят удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, в том числе в Одессе. Минобороны РФ называет это «возмездием» за взрыв на Крымском мосту.

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