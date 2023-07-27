NYT: США поделятся с Международным уголовным судом информацией о военных преступлениях России в Украине. Пентагон выступал против помощи Гааге

Президент США Джо Байден негласно распорядился, чтобы чиновники его администрации начали делиться с Международным уголовным судом (МУС) в Гааге имеющимися у них свидетельствами российских военных преступлений в Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.

По данным журналистов, такое решение Байден принял на днях, несмотря на то, что Пентагон несколько месяцев выступал против передачи подобных сведений в МУС. Как ранее писала The New York Times, в военном ведомстве опасались, что такое сотрудничество станет прецедентом, из-за которого в будущем суд сможет привлекать к ответственности американцев.

Неясно, почему Байден так долго принимал это решение и что послужило поводом к тому, чтобы он его в итоге принял, отмечает издание.

Администрация президента США еще официально не объявляла об изменениях в своей политике, а также о том, как именно Вашингтон собирается сотрудничать с Гаагой. Однако 25 июля Белый дом уведомил об этом членов Конгресса, утверждают источники газеты.

Среди сведений американских спецслужб, которые могут заинтересовать Гаагу, The New York Times называет информацию о том, что российские официальные лица принимали решения о нанесении ударов по гражданской инфраструктуре Украины и вывозе тысяч украинских детей с оккупированных РФ территорий страны. США уже поделились частью этих сведений с украинской прокуратурой, но пока воздерживались от сотрудничества с Гаагой.

Юрисдикция МУС распространяется на преступления, совершенные на территории стран, ратифицировавших Римский статут (соглашение, в соответствии с которым был учрежден суд), или же преступления, совершенные гражданами этих стран в любой точке мира. На данный момент статут ратифицировали более 120 стран мира. США и Россия этого не сделали.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер выдан в отношении российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Почему Пентагон выступал против сотрудничества с МУС

Пентагон выступил против американской помощи Международному уголовному суду в расследовании военных преступлений в Украине Ведомство опасается, что в будущем факт такого сотрудничества позволит привлекать к ответственности граждан США

Почему Пентагон выступал против сотрудничества с МУС

Пентагон выступил против американской помощи Международному уголовному суду в расследовании военных преступлений в Украине Ведомство опасается, что в будущем факт такого сотрудничества позволит привлекать к ответственности граждан США