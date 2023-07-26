Шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем уехал в Россию после освобождения из тюрьмы в Латвии

Шеф-редактор российского пропагандистского проекта «Sputnik Литва» покинул Латвию, где он находился под подпиской о невыезде. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну», — заявила Захарова, выступая в эфире радио Sputnik (цитата по РИА Новости). Она не уточнила, когда Касем приехал в Россию.

Марата Касема задержали 30 декабря 2022 года в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Его заподозрили в шпионаже и нарушении санкций Евросоюза. В начале января Касема арестовали, он находился под стражей в Центральной рижской тюрьме. В конце апреля его отпустили под подписку о невыезде.

В мае 2019 года Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса. Тогда ему запретили въезд в Литву в течение пяти лет. В июле того же года литовские власти заблокировали «Sputnik Литва», сославшись на нарушение авторских прав.

В Латвии после полномасштабного российского вторжения в Украину заблокировали ресурсы, связанные со Sputnik, а также задерживали сотрудников агентства. Представители Sputnik также жаловались на давление со стороны властей Эстонии.