Шеф-редактора Sputnik в Литве задержали в аэропорту Вильнюса. Ему запретили въезд в страну

Шеф-редактор агентства Sputnik в Литве Марат Касем задержан в аэропорту Вильнюса, куда он приехал в командировку, сообщает РИА Новости.

Марат Касем рассказал агентству, что его задержали с формулировкой «угроза национальный безопасности». Ему запретили въезжать в Литву в течение пяти лет.

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