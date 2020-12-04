В Латвии задержали журналистов Sputnik и Baltnews. Их обвинили в нарушении санкций ЕС из-за работы на МИА «Россия сегодня»

Служба государственной безопасности Латвии задержала 3 декабря нескольких журналистов, сотрудничающих с изданиями Sputnik и Baltnews, которые входят в международное информационное агентство (МИА) «Россия сегодня».

Среди задержанных — бывший главный редактор Baltnews Андрей Яковлев, журналист Андрей Солопенко и публицист Владимир Линдерман, сообщила в фейсбуке журналистка Baltnews Алла Березовская. Саму Березовскую также задержали, но после допроса, как и остальных журналистов, отпустили.

Всего обыски 3 декабря прошли как минимум у шести журналистов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Baltnews.

Несколько журналистов обвиняют в нарушении санкций Евросоюза из-за работы на МИА «Россия сегодня», утверждает Sputnik. Издание считает, что на МИА «Россия сегодня» распространили санкции, наложенные на гендиректора агентства Дмитрия Киселева в 2014 году.

В МИД России заявили, что санкции в отношении Киселева не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с МИА «Россия сегодня». Российское ведомство поднимет этот вопрос на площадке совета министров ОБСЕ.

30 июня в Латвии запретили вещание семи телеканалов RT, заявив, что они находятся под фактическим контролем Дмитрия Киселева. Тот ответил, что не имеет никакого отношения к RT.