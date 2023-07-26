«Папа, не сдавайся». Отец Маши Москалевой впервые за четыре месяца заключения получил от нее письмо

Алексей Москалев, которого приговорили к двум годам колонии по делу о «дискредитации» российской армии, рассказал в переписке с журналистами, что получил первое с момента приговора и задержания в Минске письмо от дочери Маши. Отрывки из переписки с Москалевым приводят телеграм-канал «Можем объяснить» и издание «Полигон».

«Мой папа не сдается. Он идет всегда вперед с улыбкой ясной и счастья полный рот! Но вот папа загрустил. Ну в чем проблема, папа? Он улыбнулся и сказал: «Я рад, что у меня есть огромная семья — это доченька моя и, конечно же, она, вся поддержка со двора», — процитировал Москалев стихотворение, которое ему отправила дочь.

В том же письме Маша попросила отца не сдаваться: «Папа, не сдавайся, это не конец света, мы скоро встретимся с тобой». По ее словам, когда суд отклонил апелляцию на приговор Москалева, она сама хотела сдаться, «но Господь Бог дал ей силы», которые в письме дочь передает отцу.

Москалев рассказал, что пока не хочет встречаться с дочкой, поскольку переживает, что предстанет перед Машей в «неприглядном ракурсе», а девочка расстроится. Сейчас, по его словам, дочь находится в детском лагере и чувствует себя нормально. «Где Маше лучше — в приюте или с мамой — лучше спросить у самой Маши, но думаю, что ей, конечно, лучше вне приютских стен», — написал он журналистам.

28 марта суд в Тульской области приговорил Алексея Москалева, который в одиночку воспитывал дочь Машу, к двум годам колонии по делу о «дискредитации» российской армии из-за комментариев в «Одноклассниках». Москалев, находившийся под домашним арестом, сбежал и не явился на вынесение приговора. Вскоре его задержали в Минске, а в середине апреля вернули в Россию.

Семья Москалевых попала поле зрения правоохранительных органов в апреле 2022 года, когда Маша нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО. После этого на ее отца составили сначала административный протокол о «дискредитации» армии РФ, а затем завели уголовное дело о повторной «дискредитации».

После того как Москалева отправили под домашний арест в начале марте 2023 года, его дочь передали в социально-реабилитационный центр. Через несколько недель девочку забрала к себе мать, прежде ее не воспитывавшая.