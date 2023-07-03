Суд отклонил апелляцию отца Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенный рисунок. Помимо двухлетнего срока ему запретили администрировать сайты

Тульский областной суд отклонил апелляцию на приговор осужденного по делу о «дискредитации» российской армии Алексея Москалева — отца Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенный рисунок.

Помимо двухлетнего срока в колонии суд дополнительно запретил Москалеву в течение двух лет администрировать сайты.

Как уточняет издание, ужесточения приговора добивался прокурор Олег Тимаков. Он отмечал, что отец-одиночка совершил преступление «в условиях вооруженного конфликта», в связи с этим прокурор просил суд запретить Москалеву администрировать сайты в течение трех лет.

Москалев, в свою очередь, в последнем слове зачитал письмо от дочери и сказал: «Прошу вынести мне приговор, приговорив к высшей мере наказания, и как можно быстрее привести его в исполнение, потому что каждый день мое сердце обливается кровью».

Адвокат Москалева Владимир Билиенко сообщил, что приговор его подзащитному будет обжалован в кассационной инстанции.

Суд первой инстанции приговорил Москалева к двум годам колонии общего режима 28 марта 2023 года. Москалев, находившийся под домашним арестом, сбежал и не явился на вынесение приговора. Вскоре его задержали в Минске, а в середине апреля вернули в Россию.

Москалевы попали поле зрения правоохранительных органов в апреле 2022 года, когда Маша Москалева нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО. Тогда же на Алексея Москалева составили протокол о «дискредитации» российской армии из-за комментария в «Одноклассниках». В декабре 2022 года на него завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии из-за других комментариев в соцсети.

Москалев находился под домашним арестом с начала марта. Его дочь передали в социально-реабилитационный центр, откуда через несколько недель девочку забрала к себе мать, прежде ее не воспитывавшая.

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