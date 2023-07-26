МВД, ФСБ и Минфин выступили против ускоренной выдачи загранпаспортов за дополнительную плату

МВД, ФСБ и Минфин выступили против того, чтобы в рамках эксперимента позволить жителям Москвы получать заграничные паспорта быстро за дополнительную плату. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в ответе первого замминистра внутренних дел Александра Горового на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова (партия «Новые люди»).

Даванков в июне предложил правительству РФ провести такой эксперимент. Он объяснял, что жители России пользуются нелегальными сервисами, которые предлагают оформить загранпаспорт за 30 тысяч рублей в течение 10 дней, поскольку «не имеют возможности ждать три месяца». Депутат допустил, что полученные от ускоренного оформления деньги можно направить на отмену или снижение госпошлин за оформление по стандартной процедуре.

МВД и ФСБ не поддержали инициативу, следует из ответа представителя МВД, поскольку между ведомствами выстроена система, которая «полностью отвечает задачам в области безопасности».

Министерство финансов, говорится в ответе МВД, выступило против, поскольку считает, что снижение или отмена госпошлины за выдачу загранпаспорта может привести к выпадающим доходам федерального бюджета.

На фоне российского вторжения в Украину граждане РФ начали активнее оформлять загранпаспорта. По итогам 2022 года МВД России выдало более 5,4 миллиона заграничных паспортов, что на 1,5 миллиона больше, чем за 2021 год.

В феврале 2023 года «Госуслуги» приостановили прием заявлений на выпуск паспортов с электронным носителем, которые действуют десять лет. В Гознаке произошедшее объяснили «повышенным объемом заявок на персонализацию заграничных паспортов», из-за которого существенно увеличилась потребность в микросхемах, которые встроены в паспорт. В июне «Госуслуги» возобновили прием заявлений на выпуск десятилетних загранпаспортов.

На оформление загранпаспорта в России требуется от одного до трех месяцев. В случае подачи заявления по месту прописки или по месту фактического проживания в регионе прописки изготовление документа занимает месяц. Если заявление подается по месту проживания в другом регионе или по месту временной регистрации, то срок оформления загранпаспорта составит три месяца.