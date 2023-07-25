ВВС США: российский истребитель повредил американский беспилотник MQ-9 в Сирии 

В Сирии российский истребитель Су-35 повредил американский беспилотник MQ-9, выполнявший задание в зоне боевых действий, сообщает Центральное командование ВВС США.

По данным военных, российский самолет опасно сблизился с дроном, после чего начал выпускать тепловые ловушки, одна из которых серьезно повредила винт беспилотника. Уточняется, что операторам MQ-9 удалось вернуть БПЛА на базу.

«Вопиющее пренебрежение российским пилотами правилами безопасности полетов отвлекает от нашей миссии по окончательному разгрому ИГИЛ. Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, неспровоцированному и непрофессиональному поведению», — говорится в заявлении ВВС США.

Американские военные регулярно сообщают о «небезопасном и непрофессиональном» поведении российских пилотов в Сирии. В частности, в начале июля США заявили, что истребители ВКС России провели «небезопасные маневры» при перехвате беспилотников MQ-9 Reaper на северо-востоке Сирии.

В середине месяца ВВС США заявили, что российский истребитель Су-35 «пролетел очень близко» к американскому разведывательному самолету МС-12, вынудив его пройти через турбулентный след.

В марте над Черным морем потерпел крушение американский военный дрон MQ-9 Reaper. По версии американской стороны, дрон сбил российский Су-27. Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что беспилотник перешел в неуправляемый полет и разбился «в результате резкого маневрирования».

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