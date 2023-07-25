Госдума одобрила законопроект о тюремных сроках за участие в работе иностранных неправительственных организаций, которые не зарегистрированы Минюстом

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях одобрили два законопроекта, которые вводят административную и уголовную ответственность за участие в работе иностранных неправительственных организаций, не внесенных в , сообщает пресс-служба Госдумы.

Согласно законопроекту, в административном кодексе появится статья 19.34.2. По ней россиянам грозят штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч, для юридических — от 50 до 100 тысяч. Иностранным гражданам, помимо штрафов, может грозить выдворение за пределы РФ.

В Уголовном кодексе появится статья 330.3. По ней будут заводить дела в отношении тех, кого ранее привлекали по административной статье, и тех, у кого есть судимость по статье 284.1 УК (осуществление деятельности «нежелательной» организации).

Новая статья Уголовного кодекса предусматривает штрафы в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до трех лет.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, один из авторов законопроекта, говорил, что не зарегистрированные Минюстом неправительственные организации «работают на подрыв конституционных и экономических основ России, прикрываясь гуманитарными целями».

В мае и июне 2023 года Гепрокуратура России объявила деятельность двух международных природоохранных организаций — Всемирного фонда дикой природы и «Гринпис Интернешнл» — «нежелательными» на территории России. Свое решение прокуратура мотивировала тем, что эти организация представляли «угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», а также «вмешивались во внутренние дела государства».

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