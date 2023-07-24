Вчера: Россия бомбит Спасо-Преображенский собор в Одессе. Сегодня: Путин и Лукашенко кланяются мощам в Спасо-Преображенском соборе на Валааме

Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на остров Валаам вечером 24 июля, сообщает «Интерфакс».

На территории монастыря Путин и Лукашенко, в частности, посетили Спасо-Преображенский собор, где поклонились мощам преподобных Сергия и Германа — основателей обители. В соборе российский президент пожал руки нескольким верующим.

Также Путин и Лукашенко посетили скит, где монахи молятся о русских воинах, погибших в различных войнах, отмечает «Интерфакс».

Российские войска в ночь на 23 июля нанесли очередной удар по Одессе, из-за чего разрушен крупнейший православный храм города — Спасо-Преображенский кафедральный собор. В Минобороны РФ отрицают, что целью российской атаки был храм, и заявляют, что собор был разрушен из-за «безграмотных действий операторов украинской ПВО». В Кремле утверждают, что собор повредили украинские «антиракеты».

«Боже мой, собора нема». Последствия российской атаки в Одессе Meduza

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