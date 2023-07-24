Министр обороны Украины: к лету 2024 года Киев победит в войне, после чего страну пригласят в НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу CNN заявил, что к следующему саммиту НАТО российско-украинская война закончится победой Киева, после чего страну пригласят в альянс.

Резников напомнил, что следующий саммит Североатлантического альянса, который состоится в июле 2024 года в Вашингтоне, станет юбилейным: на нем будет отмечаться 75 лет со дня создания НАТО.

«Кто знает, может это день станет очень важным для Украины», — заявил министр, добавив, что это «только прогноз».

Резников пояснил, что страну не примут в НАТО, пока идет полномасштабная война, даже несмотря на то, что Вооруженные силы Украины во многом соответствуют требованиям альянса. Министр пообещал, что Украина продолжит проводить необходимые реформы для вступления в НАТО.

Министр также сообщил, что украинские пилоты начнут учиться управлять американскими самолетами F-16 в августе 2023 года, а к весне 2024-го эти самолеты, вероятно, появятся в украинском небе.

11–12 июля в Вильнюсе прошел очередной саммит НАТО. Одной из его главных тем стало вступление в альянс Украины, которая настаивала на том, чтобы как можно скорее стать членом НАТО.

По итогам саммита страны — участницы НАТО согласились упростить процесс вступления Украины в альянс, а страны «Большой семерки» приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины, в рамках которых они продолжат предоставлять Киеву военную и финансовую поддержку, а также продолжат обмен разведывательной информацией. Кроме того, страны G7 пообещали принять немедленные меры в случае повторного нападения России на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита заявил, что страна получила от встречи «большой позитив», даже несмотря на то, что надежды Киева о приглашении в альянс не оправдались.

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