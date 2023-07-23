Папа римский предложил патриарху Кириллу встретиться в московском аэропорту

Папа римский Франциск готов встретиться с главой РПЦ патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, когда самолет понтифика остановится там на дозаправку в рамках его визита в Монголию. Об этом ТАСС заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после личной беседы с Франциском.

«Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию. Тогда он должен будет в Москве в одном из аэропортов сесть на дозаправку, — сказал собеседник агентства. — Аэропорт считается транзитной зоной, нейтральной, это не вызвало бы противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию. Если со стороны патриарха будет отклик на это, то такая встреча могла бы произойти 31 августа по пути папы в Монголию. Или на обратном пути 4 сентября».

В РПЦ это пока никак не комментировали.

Папа римский Франциск и патриарх Кирилл встречались только однажды, в 2016 году на Кубе в аэропорту Гаваны. Это была первая встреча глав римско-католической и русской православной церквей после Великого раскола 1054 года, когда христианская церковь разделилась на католическую и православную.

В июне 2022 года Франциск и Кирилл планировали встречу в Иерусалиме, однако на фоне войны России с Украиной она была отложена. Франциск неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину и призывал остановить войну. Кирилл фактически поддержал российскую агрессию. В марте 2022 года папа римский и глава РПЦ провели беседу по Zoom, в ходе которой Кирилл, по словам Франциска, по бумажке зачитывал причины, оправдывающие российское вторжение в Украину.