«Коммерсант»: бывшего «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева проверяют на экстремизм

Правоохранительные органы проверяют на экстремизм бывшего «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева за посты в телеграм-каналах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник. Какие именно публикации заинтересовали полицию, собеседник издания не уточнил.

После известия о проверке на экстремизм Губарев опубликовал в телеграме такой пост: «Закручивание гаек это как правило хорошо. Но если конструкция гнилая и ржавая, то есть произошла деградация механических свойств металла (усталость металла), то при закручивании гаек конструкция ломается. Закручивайте посильнее, убейте уже себя! Мы все от вас очень устали! Слава России!».

21 июля Павла Губарева задержали у здания Мещанского районного суда Москвы, где он проводил одиночный пикет и давал комментарии СМИ, требуя освободить своего соратника Игоря Стрелкова. После беседы с полицией, в ходе которой бывшему «народному губернатору» разъяснили о недопустимости пикетов, его отпустили.

Павел Губарев — один из основателей самопровозглашенной ДНР. Весной 2014 года во время протестов, предшествовавших вооруженному конфликту в Донбассе, он объявил себя «народным губернатором» Донецкой области. Отвечал за вербовку в войска ДНР.

Игоря Стрелкова 21 июля арестовали по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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