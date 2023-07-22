Умер создатель «ИКС холдинга» Антон Черепенников

Умер основатель группы IT-компаний «ИКС холдинг» Антон Черепенников, сообщает РБК. Предварительная причина смерти — остановка сердца. Черепенникову было 40 лет.

Черепенников создал группу «ИКС Холдинг» в декабре 2018 года. Холдинг объединяет около 30 технологичных компаний, в том числе разработчиков систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) — специального оборудования, с помощью которого спецслужбы могут прослушивать телефоны и отслеживать интернет-активность интересующих их людей. Операторы обязаны устанавливать это оборудование в рамках .

В 2021 году издание VTimes сообщало, что Черепенников участвовал в реализации закона об изоляции Рунета.

Кроме того, Черепенников входил в совет директоров «Мегафона», а до 2019 года владел киберспортивной командой Virtus.pro. 25 февраля 2023 года его и «ИКС Холдинг» включили в санкционные списки США.