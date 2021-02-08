VTimes: владелец компаний, производящих системы для исполнения «закона Яровой», также заработал на законе об изоляции Рунета

Бизнесмен Антон Черепенников, владелец большей части производителей систем для исполнения , также участвовал в реализации закона . Об этом сообщает издание VTimes, ссылаясь на бухгалтерскую отчетность компании «Цитадель», крупнейшего производителя систем оперативно-разыскных мероприятий ( ).

По данным издания, Антон Черепенников в марте 2019 года через свою компанию «Цитадель» (ему принадлежало 87%) владел долей 43% в компании «Данные — Центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), которая занималась тестовым запуском систем фильтрации трафика, отобранных для закона об изоляции Рунета. Сейчас основной владелец ДЦОА — «ИКС Холдинг», который также принадлежит Черепенникову.

В 2019 году ДЦОА получила 589 миллионов рублей выручки и 7,4 миллиона рублей прибыли, следует из отчета компании. Основная часть выручки ушла на платежи поставщикам и подрядчикам и на зарплаты.

Компания «Цитадель» Черепенникова также была основным кредитором ДЦОА, отмечает VTimes. В июне 2019 года, согласно отчетностям компаний, «Цитадель» предоставила ДЦОА заем на 281 миллион рублей с погашением в ноябре того же года. Других существенных долгов у компании не было.

Остается ли «Цитадель» совладельцем ДЦОА, неизвестно. Обе компании отказались от комментариев.

Антон Черепенников — член совета директоров «Мегафона» и создатель «ИКС холдинга», объединяющего основные активы для исполнения «закона Яровой». «Русская служба Би-би-си» и РБК называли его партнером миллиардера Алишера Усманова, но в августе 2019 года в пресс-службе Усманова «Медузе» сообщили, что Черепенников больше не является его партнером.