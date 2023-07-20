В территориальную оборону Шебекино в Белгородской области начали набирать женщин

Шебекинская территориальная оборона объявила о наборе в свои ряды женщин, пишет «Верстка». Желающим присоединиться предлагают пройти курс начальной военной подготовки, тактической медицины и научиться управлять беспилотными летательными аппаратами.

Объявление о наборе женщин в тероборону населенного пункта в Белгородской области разместила парикмахер-стилист Наталья Колесникова. «Верстке» Колесникова, сама состоящая в теробороне, заявила, что набор женщин — не ее инициатива.

У меня другие задачи в рядах самообороны, я лишь могу донести информацию и своим примером девчонкам показать, что и женщинам есть место здесь.

На вопрос о том, войдут ли женщины в состав батальона Шебекинской теробороны «Бастион» или из них будут формировать отдельное подразделение, Колесникова ответила, что все будет зависеть от количества желающих.

Она также сообщила, что никаких ограничений по возрасту и физической подготовке для женщин, желающих вступить в тероборону, нет, отметив при этом, что «нужно для себя понимать, что придется бегать прыгать и так далее, каждая для себя решает, сможет она или нет».

Город Шебекино находится всего в нескольких километрах от границы с Украиной. Территория городского округа регулярно подвергается обстрелам. Ущерб, нанесенный городу обстрелами, власти региона оценивали по состоянию на начало июля в 20 миллиардов рублей.

Из-за обстрелов в июне из Шебекино была объявлена эвакуация жителей. Через несколько недель власти заявили, что жители начали возвращаться в свои дома, однако в начале июля было объявлено, что возвращение эвакуированных остановлено.

В начале июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что участникам отрядов теробороны планируют раздать оружие. На тот момент, по его словам, в теробороне региона состояли три тысячи человек — «настоящих мужчин, которые имеют постоянную работу, но сказали, что готовы взять оружие и защитить свои дома, семьи, детей, землю, если будет необходимость». Тогда же Гладков сообщил, что в Белгородской области начали формировать второй полк теробороны, численность которого тоже составит три тысячи человек.

Обстрел Шебекино Meduza