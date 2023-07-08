ВСУ обстреляли Шебекино из установок «Град», сообщил губернатор. Власти приостановили возвращение эвакуированных жителей в город

Власти Белгородской области приостанавливают возвращение эвакуированных жителей Шебекина в город на фоне новых обстрелов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В ночь на 8 июля, сообщил Гладков, украинские военные обстреляли город из установок «Град». Снаряды попали на территорию центрального рынка и овощной базы. В результате возникли несколько пожаров, никто не пострадал.

ВСУ не подтверждали причастность к обстрелу.

«После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться», — написал губернатор в телеграме.

Обстрелы Шебекина, периодически случавшиеся с конца 2022 года, резко участились в мае, что привело к массовому отъезду мирных жителей. В начале июня власти официально объявили об эвакуации. Месяц спустя Гладков сообщил, что эвакуированных людей начали «потихоньку» возвращать в город.

Гладков 4 июля оценивал ущерб, нанесенный городу обстрелами, в 20 миллиардов рублей.

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