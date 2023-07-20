МИД РФ ввел ограничения на передвижения дипломатов Великобритании в России

Министерство иностранных дел РФ потребовало, чтобы рядовые сотрудники дипломатических миссий Великобритании в Москве и Екатеринбурге за пять рабочих дней уведомляли о том, что собираются выехать «за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения».

МИД уведомил об этом временного поверенного в делах Великобритании в России Тома Додда, говорится в сообщении министерства. Российские дипломаты заявили Додду о «недопустимости поддержки террористических акций киевского режима» (о чем идет речь, неясно).

Уведомления должны содержать такие сведения, как сроки, цели, тип и маршрут поездки, планируемые деловые контакты, сопровождающие лица, вид транспорта, места посещения и размещения.

Уведомительный порядок не распространяется на высокопоставленных сотрудников дипмиссий — в Москве исключение сделали для посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом, в Екатеринбурге — для генерального консула.

Великобритания в мае отправила в Украину крылатые ракеты Storm Shadow c радиусом действия более 250 километров, которые ВСУ неоднократно использовали при ударах по территориям Украины, захваченных российскими войсками. Так, в июне украинская армия обстреляла дальнобойными ракетами Storm Shadow Чонгарский мост, который используют для доставки боеприпасов и топлива из аннексированного Крыма российской группировке на юго-востоке Украины.

Удар по Чонгарскому мосту Meduza

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