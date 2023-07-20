Avon начала проверку после сообщений о том, что в коробках с косметикой компании нашли листовки РДК
Avon проверяет сообщения о распространении в посылках с товарами бренда листовок «Русского добровольческого корпуса», сообщила РИА Новости пресс-служба компании.
«Компания Avon Россия проверяет информацию, поскольку обвинения носят серьезный характер. На сегодняшний день были опубликованы сообщения в СМИ, однако никаких обращений от правоохранительных органов по данному вопросу не поступало», — заявили представители Avon, отметив, что намерены сотрудничать с властями.
В компании добавили, что проведут по этому вопросу тщательное расследование, поскольку он «противоречит миссии компании поддерживать женщин через красоту».
19 июля газета «Коммерсант» сообщила, что полиция и Следственный комитет России проводят доследственную проверку из-за распространения в посылке с товарами косметической компании Avon листовок в поддержку «Русского добровольческого корпуса». По данным издания, в правоохранительные органы обратился один из покупателей парфюмерии Avon, обнаружив в своем заказе листовку с благодарностью за покупку от РДК и осуждением российского вторжения в Украину.