ФСБ заявила о задержании в Казани сторонника легиона «Свобода России», который якобы собирался поджечь бронетехнику на военном объекте

В Казани сотрудники ФСБ задержали сторонника , который, по версии следствия, собирался поджечь военную технику, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Источник «Интерфакса» уточняет, что задержанного подозревают в том, что он устроил рядом с территорией Казанского высшего танкового командного училища схрон с бутылками керосина, которыми собирался поджечь бронетехнику.

Также собеседник агентства утверждает, что при обыске дома у подозреваемого были найдены трансформаторы, таймеры для детонатора, квадрокоптер, бесшумные часовые механизмы и компоненты для взрывчатки.

Телеграм-канал Baza пишет, что, по версии следователей, подозреваемый также собирался атаковать объекты инфраструктуры и активно подыскивал подходящие цели.

По данным канала, задержанный, которому 30 лет, вступил в легион «Свобода России» в апреле 2023 года. К будущим нападениям он готовился самостоятельно. Baza пишет, что подозреваемого ранее судили по статье о возбуждении ненависти. Источник своей информации канал не уточнил.

«Интерфакс» сообщает, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Ему грозит от десяти до 20 лет лишения свободы.

В мае и июне 2023 года легион «Свобода России» совместно с «Русским добровольческим корпусом» совершили два крупных рейда в Белгородскую область. В ходе последнего рейда формированиям удалось занять село Новая Таволжанка в Шебекинском районе. К 6 июля рейд завершился. В конце месяца губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что во время рейда погибли не менее 14 российских военных и не менее десяти попали в плен.

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