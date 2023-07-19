«Дождь»: детей с аннексированных территорий Украины вывозят «на отдых» в Беларусь, однако не все возвращаются обратно. Их следы теряются в России

Детей с аннексированных Россией территорий Украины отправляют в белорусские оздоровительные лагеря «на отдых», однако возвращаются обратно не все, сообщил «Дождю» глава Народного антикризисного управления и представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.

«Последние сведения касаются детей-сирот, которые не вернулись на оккупированную территорию Украины. И они исчезли, то есть след их потерян на территории Российской Федерации. Мы не можем дальше сообщить сведения о том, где они в настоящий момент находятся», — сказал Латушко.

Сколько украинских детей могли исчезнуть таким образом, Латушко не уточнил.

Назначенные Россией власти аннексированных территорий утверждают, что сирот из детских домов вывозят в Беларусь «для оздоровления». Так, в июне секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что более двух тысяч детей из аннексированных ДНР и ЛНР съездили «на отдых» в санатории Минской области.

Депутаты Европарламента 18 июля обратились в Международный уголовный суд в Гааге с призывом выдать ордера на арест Александра Лукашенко. В документе, принятом Комитетом Европарламента по иностранным делам, говорится, что Беларусь несет ответственность за ущерб, нанесенный Украине, и преступления, совершенные на ее территории. Кроме того, депутаты Европарламента отметили на роль режима Лукашенко в незаконной депортации украинских детей.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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