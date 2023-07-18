В Госдуму внесли законопроект об ответственности за «пропаганду и оправдание идеологии экстремизма». За это предлагают сажать на пять лет

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за «пропаганду и оправдание идеологии экстремизма». Изменение будет внесено в статью 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), которая предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишения свободы сроком до пяти лет.

Согласно документу, публичным оправданием экстремизма будет считаться «публичные заявления о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». В то же время пропагандой экстремизма будет считаться «распространение информации, направленной на формирование у человека идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности».

«Этот законопроект — наша реакция, в том числе, на пропаганду так называемого „массшутинга“ — массовых убийств в учебных заведениях и детских садах. Оправдание подобных страшных преступлений и попытка представить их „модными“ в молодежной среде через интернет и соцсети — крайне опасная тенденция», — написал в телеграм-канале один из соавторов законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

В России уже есть похожая статья — 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Эта статья, предусматривающая до семи лет лишения свободы, зачастую используется в репрессивных целях. В частности, по обвинению в «оправдании терроризма» был осужден активист Михаил Кригер. Кроме того, эту статью вменяют режиссерке Жене Беркович и драматургу Светлане Петрийчук из-за пьесы «Финист ясный сокол» о девушках, уехавших из России, чтобы выйти замуж за радикальных исламистов. Беркович и Петрийчук находятся в следственном изоляторе с 5 мая 2023 года.

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