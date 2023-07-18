Спецподразделение МВД «Гром» передали Росгвардии. Она получит все помещения, технику и транспорт спецназа

Президент РФ Владимир Путин передал в ведение Росгвардии подразделение специального назначения МВД , сообщил председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Ранее депутат, связанный с руководством Росгвардии, критиковал руководство МВД за увеличение численности спецподразделения и использование «Грома» вместо подразделений Росгвардии.

Соответствующий указ был подписан 16 июля, рассказал собеседник «Ведомостей», знакомый с содержанием документа. Источник газеты и Хинштейн утверждают, что сотрудники «Грома» при желании смогут продолжить службу в Росгвардии без перезаключения контрактов, а ведомство получит все помещения, транспорт, технику, оборудование и специальные средства спецподразделения МВД.

Сотрудников «Грома», которые не захотят переходить в Росгвардию, выведут из штата подразделения, они могут рассчитывать на трудоустройство в других отделах МВД, пишут «Ведомости».

По словам источников газеты в правоохранительных органов, не все офицеры «Грома» «рады перспективе» перехода в Росгвардию. Они, как утверждается, ценят статус полицейского спецназа, при котором они избавлены от дополнительной «муштры» и могут «без лишних формальностей» взаимодействовать с оперативными сотрудниками.

Как ранее сообщали источники «Ведомостей, подготовка передачи «Грома» в Росгвардию началась после встречи Владимира Путина с руководством и личным составом Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО после Евгения Пригожина.

17 июля в Госдуму внесли законопроект, который наделит Росгвардию правом иметь на вооружении военную технику. Авторы документа пояснили, что на вооружении Росгвардии уже сейчас находятся транспортные самолеты, боевые вертолеты и бронетранспортеры. По их словам, новый документ приведет действующие нормы закона «в соответствие с реальностью».