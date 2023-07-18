Франция дала политическое убежище десантнику Павлу Филатьеву. Проект Gulagu.net подозревал его в сокрытии убийства украинцев, которых он задерживал

Российский десантник Павел Филатьев получил политическое убежище во Франции. Об этом он сам сообщил «Агентству», предоставив подтверждающие документы.

Десантник Павел Филатьев участвовал в полномасштабном российском вторжении в Украину. После двух месяцев на передовой он уволился из армии и написал книгу о первых днях войны. Затем ему помог эвакуироваться из России правозащитный проект Gulagu.net.

Выехав из России, Филатьев в интервью шведской газете Dagens Nyheter рассказал, что «некоторые из пленных, которых мы взяли, были потом расстреляны или повешены». Военный подчеркнул, что сам этого не видел, а знает от бывших сослуживцев.

В свою очередь основатель Gulagu.net Владимир Осечкин счел, что Филатьев скрыл информацию об убийствах украинцев, в задержании которых принимал участие. Осечкин объявил, что после случая с Филатьевым Gulagu.net сворачивает программу эвакуации российских военных.

Филатьев причастность к убийствам украинцев отрицает. Как подчеркнул он в разговоре с «Агентством», факт предоставления ему политического убежища во Франции свидетельствует о том, что власти Франции сочли его непричастным к военным преступлениям.

Подробнее о книге Филатьева

«Мы не имели морального права нападать на другую страну» Российский десантник написал книгу о первых днях войны. Он сам участвовал во вторжении в Украину

Подробнее о книге Филатьева

«Мы не имели морального права нападать на другую страну» Российский десантник написал книгу о первых днях войны. Он сам участвовал во вторжении в Украину