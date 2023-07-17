Новак Джокович проиграл в финале Уимблдона испанцу Карлосу Алькарасу. Это его первое поражение на турнире с 2017 года

Первая ракетка мира 20-летний испанец Карлос Алькарас обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича в финале Уимблдонского турнира, прошедшего на травяных кортах Лондона.

Встреча закончилась со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу Алькараса. Соперники провели на корте 4 часа 42 минуты, сообщает РИА Новости.

После встречи Джокович заявил, что проиграл «совершенному игроку», который взял лучшее у Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и самого Джоковича. «Согласен с теми, кто говорит, что Алькарас взял лучшее у Роджера, Рафы и меня. Честно говоря, мне еще никогда не противостояли такие игроки. У Роджера и Рафы есть свои очевидные сильные и слабые стороны, Карлос же — совершенный игрок», — сказал Джокович.

Карлос Алькарас выиграл 12-й титул в карьере и шестой в этом сезоне. Это вторая его победа на турнирах «Большого шлема», в 2022 году испанец стал чемпионом US Open.

Алькарас прервал победную серию Джоковича на Уимблдоне — сербский теннисист выиграл четыре последних розыгрыша. Это первое поражение Джоковича на Уимблдоне с 2017 года.

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