Российские войска нанесли удары по Харькову и Краматорску
Источник: Олег Синегубов
Войска РФ в ночь на 16 июля обстреляли Харьков, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, написал он, скорее всего, были запущены ракеты С-300.
Две из них взорвались в воздухе, еще две — попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района. В четырехэтажном жилом доме выбиты окна, сообщил Синегубов. Жители города не пострадали.
Также российские войска обстреляли Краматорск. Там, пишет «Политика Страны», повреждены здания и автомобили на территории промышленного предприятия. Люди не пострадали.