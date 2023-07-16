Российские войска нанесли удары по Харькову и Краматорску

Войска РФ в ночь на 16 июля обстреляли Харьков, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, написал он, скорее всего, были запущены ракеты С-300.

Две из них взорвались в воздухе, еще две — попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района. В четырехэтажном жилом доме выбиты окна, сообщил Синегубов. Жители города не пострадали.

Также российские войска обстреляли Краматорск. Там, пишет «Политика Страны», повреждены здания и автомобили на территории промышленного предприятия. Люди не пострадали.

Хроника войны. 16 июля

Война Пятьсот восьмой день. Онлайн «Медузы»

Хроника войны. 16 июля

Война Пятьсот восьмой день. Онлайн «Медузы»