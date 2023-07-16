Российские войска второй раз за день нанесли удар по Харькову. Ранены четыре человека

Войска РФ второй раз за день ударили ракетами по Харькову, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

В результате обстрела, по его данным, в Основянском районе города пострадали четыре человека. На месте попадания ракеты возник пожар, который ликвидируют экстренные службы.

Сохраняется опасность новых ударов, предупредил Синегубов, призвав жителей не покидать укрытия.

В ночь на 16 июля по Харькову был нанесен ракетный удар, в результате которого было повреждено остекление в четырехэтажном жилом доме в Шевченковском районе, сообщал ранее глава областной администрации. Тогда в результате удара, который, по его данным, был нанесен четырьмя ракетами, жители не пострадали.

Хроника войны. 16 июля

Война Пятьсот восьмой день. Онлайн «Медузы»

Хроника войны. 16 июля

Война Пятьсот восьмой день. Онлайн «Медузы»