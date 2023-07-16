Российские войска второй раз за день нанесли удар по Харькову. Ранены четыре человека
Источник: Олег Синегубов
Войска РФ второй раз за день ударили ракетами по Харькову, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
В результате обстрела, по его данным, в Основянском районе города пострадали четыре человека. На месте попадания ракеты возник пожар, который ликвидируют экстренные службы.
Сохраняется опасность новых ударов, предупредил Синегубов, призвав жителей не покидать укрытия.
В ночь на 16 июля по Харькову был нанесен ракетный удар, в результате которого было повреждено остекление в четырехэтажном жилом доме в Шевченковском районе, сообщал ранее глава областной администрации. Тогда в результате удара, который, по его данным, был нанесен четырьмя ракетами, жители не пострадали.