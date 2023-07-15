Financial Times: медиаимперия основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина может возобновить свою работу

Медиагруппа Евгения Пригожина «Патриот», объявившая о закрытии после мятежа ЧВК Вагнера, может возобновить свою работу, пишет газета Financial Times со ссылкой на людей, связанных со структурами Пригожина.

В частности, главный редактор входящего в холдинг издания «Невские новости» Андрей Краснобаев заявил, что издание «приостановило работу», но надеется возобновить ее. На вопрос, почему в социальных сетях издания сообщили о его закрытии, Краснобаев ответил, что это было сделано «для поддержания интриги».

В то же время руководитель «Антиглобалистского движения России» Александр Ионов, автор доносов на российские СМИ, против которого США ввели санкции за сотрудничество с российскими спецслужбами и проектами Евгения Пригожина, сказал Financial Times, что холдинг основателя ЧВК «приостановил работу, а не закрылся». Он также добавил, что потенциальным покупателям медиагруппа может быть интересна за счет своей «очень большой аудитории».

В свою очередь газета со ссылкой на волонтерские группы отмечает, что фабрика троллей Пригожина продолжает свою деятельность. Один из активистов отметил, что мятеж ЧВК Вагнера «ни на секунду не останавливал работу троллей».

Кроме того, по данным LiveInternet, у сайтов «Патриота» сохранилась большая аудитория, даже несмотря на блокировку некоторых ресурсов со стороны Роскомнадзора. Согласно Financial Times, аудитория медиагруппы сопоставима с аудиторией крупных государственных СМИ.

При этом газета отмечает, что несмотря на охват, все же медиаимперия Пригожина была убыточной, а существовала она за счет финансирования со стороны Кремля.

«[Пригожин] создал холдинг в первую очередь для себя, он дорогой. Я считаю, что там не было никакого бизнеса, он просто вливал в него [кремлевские] деньги», — заявил высокопоставленный чиновник в правительстве Санкт-Петербурга. Он также добавил, что актив Пригожина «токсичен», поэтому неясно, кто может его купить.

Мятеж ЧВК Вагнера начался 23 июня и продлился около суток. Он завершился договоренностью между основателем ЧВК Евгением Пригожиным и российскими властями, в рамках которой Пригожин «уйдет в Беларусь». Через несколько дней — 30 июня — стало известно, что Пригожин принял решение распустить свою медиагруппу «Патриот».

Накануне этого решения издание The Bell писало, что холдингу «Патриот» начали искать нового владельца. Наиболее вероятным претендентом на медиаимперию Пригожина источники издания называли «Национальную медиа группу» (НМГ) Юрия Ковальчука. Также собеседники The Bell подчеркивали, что курировать эти медиа-активы в дальнейшем будет непосредственно администрация президента.

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