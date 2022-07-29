США ввели санкции против Александра Ионова. По его заявлениям российская власть объявляла СМИ «иноагентами»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Минфин США объявил о введении санкций против граждан России Александра Ионова и Натальи Бурлиновой, а также связанных с ними организаций.

«Медуза» подробно рассказывала об Александре Ионове. Он, в частности, писал заявления в Роскомнадзор с требованием признать «иностранными агентами» российские СМИ и журналистов, в том числе «Медузу», , основательницу The Bell .

По мнению правительства США, Ионов и Бурлинова «поддерживают глобальные операции Кремля по негативному влиянию и действия по вмешательству в выборы» и играют роль в попытках «дестабилизировать» США и их партнеров.

Согласно пресс-релизу американского Минфина, Ионов с 2020 года сотрудничал с ФСБ для «выявления социополитических точек разногласий в США», а также с проектами Евгения Пригожина по распространению дезинформации.

Наталья Бурлинова и ее организация попали под санкции, поскольку, мнению властей США, связаны с российской разведкой.

Читайте также

Познакомьтесь с Александром Ионовым — человеком, который написал донос на «Медузу», потребовав признать ее «иностранным агентом» Вам понравится его увлекательная биография

Читайте также

Познакомьтесь с Александром Ионовым — человеком, который написал донос на «Медузу», потребовав признать ее «иностранным агентом» Вам понравится его увлекательная биография