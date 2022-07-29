США ввели санкции против Александра Ионова. По его заявлениям российская власть объявляла СМИ «иноагентами»
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Минфин США объявил о введении санкций против граждан России Александра Ионова и Натальи Бурлиновой, а также связанных с ними организаций.
«Медуза» подробно рассказывала об Александре Ионове. Он, в частности, писал заявления в Роскомнадзор с требованием признать «иностранными агентами» российские СМИ и журналистов, в том числе «Медузу», «Важные истории», основательницу The Bell Елизавету Осетинскую.
По мнению правительства США, Ионов и Бурлинова «поддерживают глобальные операции Кремля по негативному влиянию и действия по вмешательству в выборы» и играют роль в попытках «дестабилизировать» США и их партнеров.
Согласно пресс-релизу американского Минфина, Ионов с 2020 года сотрудничал с ФСБ для «выявления социополитических точек разногласий в США», а также с проектами Евгения Пригожина по распространению дезинформации.
Наталья Бурлинова и ее организация «Креативная дипломатия» попали под санкции, поскольку, мнению властей США, связаны с российской разведкой.