Фигуранту первого в России дела об уклонении от мобилизации присудили 20 тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование

Пензенский районный суд частично удовлетворил иск Максима Моисеева, фигуранта первого в России дела об уклонении от мобилизации, постановив выплатить ему 20 тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование, сообщает правозащитный проект «Военные адвокаты».

Дело в отношении Моисеева возбудили в конце сентября после того, как он дважды отказался явиться в военкомат по повестке. В начале октября Моисеева задержали с ОМОНом и поместили в изолятор временного содержания. Через два дня его отпустили, а прокуратура признала незаконным постановление о возбуждении уголовного дела, поскольку дело завели по статье, которая применяется к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу.

После этого Моисеев обратился в суд с иском о компенсации морального вреда, который он оценил в 300 тысяч рублей. Решение Пензенского районного суда Моисеев намерен обжаловать, пишет правозащитный проект.

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