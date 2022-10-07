Прокуратура признала незаконным первое в России уголовное дело об уклонении от мобилизации

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Прокуратура Пензенской области признала незаконным постановление о возбуждении первого уголовного дела об уклонении от явки по повестке о мобилизации (статья 328 УК РФ). Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Следователи намерены обжаловать решение прокуратуры и настаивать на повторном возбуждении дела.

В свою очередь подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию причиненного 48-часовым задержанием, отмечает Чиков.

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О первом в России уголовном деле об уклонении от мобилизации стало известно 5 октября. Его возбудили в отношении 32-летнего бывшего водителя скорой помощи и отца двоих детей Максима Моисеева из села Кондоль Пензенской области. По версии следствия, он дважды отказался прийти в военкомат, хотя не имел на это «уважительных причин и оснований».

Как отмечал Павел Чиков, статья 328 УК РФ, по которой возбудили дело в отношении Моисеева, применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу.

«Медуза» также писала в карточках о повестках, что Верховный суд РФ запретил преследовать по 328-й статье Уголовного кодекса людей, которые не находятся в запасе. Объявленная в сентябре мобилизация, как говорил президент РФ Владимир Путин, предусмотрена для россиян, находящихся в запасе.

Что известно об этом деле

На жителя Пензы завели первое в России уголовное дело об «уклонении от мобилизации». Юристы называют его незаконным и показательным «Медиазона» рассказывает главное, что известно об этом деле

Что известно об этом деле

На жителя Пензы завели первое в России уголовное дело об «уклонении от мобилизации». Юристы называют его незаконным и показательным «Медиазона» рассказывает главное, что известно об этом деле