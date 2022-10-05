В России возбудили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации

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Зареченский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России по Пензенской области возбудил уголовное дело по статье об уклонении от прохождении военной службы (328 УК РФ) против 32-летнего мужчины, который отказался подписать повестку.

Как отмечает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, это первое уголовное дело за уклонение от мобилизации. По данным правозащитника, подозреваемый был задержан с участием бойцов ОМОНа. Он вторые сутки находится в изоляторе временного содержания.

5 октября следователь должен запросить для подозреваемого меру пресечения. В свою очередь его защитник уже подал ходатайство о прекращении уголовного преследования, сообщил Чиков.

«Дело в том, что, согласно разъяснениям Верховного суда РФ, статья 328 УК РФ применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу (пункт 2 постановления Пленума)», — отмечает глава «Агоры».

«Медуза» также со ссылкой на постановление Верховного суда РФ писала, что по статье 328 УК РФ могут преследовать только «граждан мужского пола, достигших возраста 18 лет, состоящих или обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе». Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

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21 сентября в России была объявлена мобилизация. Сколько именно человек планируется мобилизовать, неясно; в соответствующем президентском указе этот пункт засекречен.

В Минобороны РФ утверждали, что всего в рамках мобилизации планируется призвать 300 тысяч человек. Источники «Медузы» говорили, что это число может достигнуть 1,2 миллиона человек, источники «Новой газеты. Европа» сообщали о миллионе человек.

4 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в рамках мобилизации в армию уже призваны более 200 тысяч человек.

Что будет, если отказаться от повестки или не идти в военкомат

Россияне уже начали массово получать повестки. А что, если просто не ходить в военкомат? 13 карточек