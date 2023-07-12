В Госдуме предложили устанавливать разбитую технику НАТО у посольств стран, поставляющих ее в Украину

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков в честь годовщины предложил выставлять разбитую технику НАТО в Москве, сообщает пресс-служба Госдумы.

«В первые же дни данного сражения побитые немецкие „Тигры“ были выставлены в Москве. Наши ребята сейчас героически сражаются, отбивают наступление врага, а натовское зверье продолжает лезть — и „Леопарды“, и „Брэдли“. Я считаю, что будет правильно, если мы обратимся к Минобороны сделать такую выставку подбитой техники», — заявил Исаков.

Предложение депутата поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что «особенно интересным» ему кажется предложение устанавливать «сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину». Он поручил думскому комитету по обороне проработать вопрос об организации таких выставок с Минобороны РФ.

Подбитую российскую технику выставляют во многих странах. Например, подбитые Т-72 выставляли рядом с посольствами России в Берлине и Риге. Кроме того, в Киеве прошло несколько выставок подбитой российской техники.

Страны Запада начали поставлять Украине тяжелую технику лишь спустя почти год с начала полномасштабного вторжения России. В начале июля 2023 Кильский институт мировой экономики сообщил, что Запад передал Украине 471 танк из почти 760 обещанных.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные во время наступления ВСУ подбили сотни единиц различной бронетехники, включая 245 танков среди которых были и «Леопарды», и «французские колесные машины». При этом президент оговорился, что свежие данные «надо посмотреть».

На тот момент визуально было подтверждено уничтожение, повреждение или взятие в качестве трофея 32 танков (включая три легких колесных АМХ-10 французского производства, которые не все признают танками) и 102 единицы другой бронированной техники на всех фронтах с начала июня.

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