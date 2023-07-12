Туапсе затопило из-за проливных дождей. Четыре человека числятся пропавшими без вести

Сильные ливни, прошедшие в Краснодарском крае, вызвали подтопления на территории Туапсинского района, пропавшими без вести числятся три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

Обновление. Позже в МЧС сообщили, что пропавшими без вести числятся четыре человека.

В ночь на 12 июля в Туапсе и на прилегающих к нему территориях за три часа выпало 144 миллиметра осадков. Уровнь воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефань резко поднялся.

В оперативном штабе региона подчеркнули, что «системы оповещения населения сработали вовремя».

В девяти поселках муниципалитета оказались частично затоплены улицы, придомовые территории и нижние этажи зданий. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуируют население. Из палаточного лагеря в Дефановке эвакуировали туристов: 37 детей и троих взрослых.

Вода залила участок трассы Джубга — Сочи в районе Лермонтово. Движение по ней закрыто, автотранспорт едет в объезд по трассе Майкоп — Туапсе.

В ликвидации последствий подтопления задействованы около 300 человек и более 50 единиц техники, в район направлены дополнительные бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа.

В Туапсе частично приостановили водоснабжение из-за подтопленной насосной станции.

Штормовое предупреждение в Краснодарском крае объявлено до 12 июля. Метеорологи прогнозируют град, ветер и новые сильные ливни, из-за которых реки могут выйти из берегов.

В ночь на 9 июля из-за сильнейших ливней в Краснодарском крае был затоплен поселок Мирный, в котором объявили режим ЧС и эвакуировали жителей, в Сочи потоки воды уносили машины на улицах.

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