Из-за сильного ливня в Краснодарском крае эвакуирован поселок Мирный

В Краснодарском крае из-за ливней объявлена эвакуация поселка Мирный, расположенного на федеральной территории Сириус.

Как заявили в оперативном штабе региона, в Мирном подтопило около 150 придомовых территорий и домовладений, также частично вода залила 13 улиц. Люди из затопленного поселка размещаются в пунктах временного размещения, там находятся 54 человека.

Глава Сочи Алексей Копайгородский, сообщает РИА Новости, пообещал оказать помощь администрации Сириуса, в частности, в проведении подомовых обходов, в ходе которых планируется оценить причиненный ущерб

В Сочи и на соседних территориях до 11 июля объявлено штормовое предупреждение. Метеорологи прогнозируют град, ветер и сильные ливни, из-за которых реки могут выйти из берегов.

В ночь на 9 июля в Сочи выпало около 80 миллиметров осадков, сообщала городская администрация. Несколько домов оказались затоплены, потоком воды унесло 10 автомобилей.

В Абхазии, где также прошли сильные ливни, остановлено движение поездов в Москву и Санкт-Петербург, а также железнодорожное сообщение с Сочи. Из-за непогоды закрыто движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию.