Сильнейшие ливни в Краснодарском крае. В Сочи потоки воды уносили автомобили, из затопленного поселка Мирный эвакуировали жителей

В Краснодарском крае из-за сильнейших ливней затоплен поселок Мирный, в котором объявили режим ЧС и эвакуировали жителей, в Сочи потоки воды уносили машины на улицах. Из-за поврежденных ливнями путей остановлено железнодорожное сообщение с Абхазией, поезда из Абхазии в Москву и Санкт-Петербург временно отменены. Сложные погодные условия ухудшили ситуацию с въездом на Крымский мост, перед которым уже несколько дней стоит многокилометровая очередь из автомобилей. Паромная переправа, связывающая Краснодарский край и аннексированный полуостров, временно не работает.

В Краснодарском крае в ночь на 9 июля прошли сильнейшие ливни. В Хостинском районе Сочи за несколько часов выпало 80 миллиметров осадков. Потоками воды с улиц унесло около 10 автомобилей, были подтоплены нижние этажи двух жилых домов.

Последствия ливня в Сочи. 9 июля 2023 года

Вечером 9 июля в Адлерском районе Сочи выпало 100 миллиметров осадков. Из-за дождей перекрыли участок трассы А-147 Адлер-Весёлое. В расположенном недалеко от Сочи поселке Мирный подтопило около 150 придомовых территорий и домов, вода частично залила 13 улиц. Из Мирного эвакуировали несколько десятков человек, в поселке введен режим чрезвычайной ситуации.

Поселок Мирный. 10 июля 2023 года

Поселок Мирный. 10 июля 2023 года

Поселок Мирный. 10 июля 2023 года

Штормовое предупреждение в Сочи и прилегающих к нему районах объявлено до 11 июля. Метеорологи прогнозируют град, ветер и новые сильные ливни, из-за которых реки могут выйти из берегов.