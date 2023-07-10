Около Крымского моста опять возникла пробка. Паромная переправа не работает из-за плохих погодных условий

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края снова образовалась пробка — в очереди на проезд стоят около тысячи автомобилей, сообщает телеграм-канал «Крымский мост».

По данным канала, время ожидания в очереди составляет около трех часов. «Интерфакс» утверждает, что время ожидания выросло до шести часов. Со стороны аннексированного Крыма очереди нет.

Паромная переправа через Керченский пролив вновь не работает. Министерство транспорта аннексированного полуострова сообщает, что движение паромов, на которых перевозят автомобили, остановлено в связи с ухудшением погодных условий. Как уточняет РИА Новости, после объявления о возобновлении движения паромов, которые не ходили с вечера 9 июля, переправа проработала лишь час.

Пробки на автоподъездах к Крымскому мосту возникают с начала июля. На пике, 3 июля, длина пробки со стороны Кубани составила 13 километров. В Росавтодоре пробки объясняют досмотром автомобилей, число которых выросло из-за начала сезона отпусков.

В октябре 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, из-за которого обрушились два автомобильных пролета. Россия обвинила в произошедшем спецслужбы Украины. Сперва Киев отрицал причастность ко взрыву, однако 9 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала пост, посвященный успехам ВСУ за 500 дней полномасштабного российского вторжения в страну. В числе успешных операций чиновница упомянула взрыв на Крымскому мосту.