Несколько российских компаний, связанных с петербургским бизнесменом и основателем Евгением Пригожиным, после , устроенного Пригожиным, получили государственные контракты на как минимум один миллиард 64 миллиона рублей. Об этом сообщает RTVI, ссылаясь на контракты на организацию питания в школах и больницах.

Крупнейшим заказчиком выступило управление образования администрации подмосковных Мытищ, заключившее с ООО «Продфутсервис» контракт на более чем 705 миллионов рублей. Контракт предполагает, что фирма в 2023-2025 годах станет поставлять питание в школы Московской области.

Другими поставщиками стали ООО «АВК», ЗАО «Комбинат дошкольного питания» (КДП) и ООО «Руссоцкапитал», которые связывают с Пригожиным. Среди заказчиков есть несколько больниц и поликлиник, а также детский лагерь «Артек».

В начале июля издание «Верстка» сообщило, что контракты на поставку питания в школы Московской области, которые обычно доставались компаниям Евгения Пригожина начали отдавать другим фирмам.

Президент РФ Владимир Путин заявил 27 июня, что власти России «полностью» финансировали ЧВК Вагнера и «только с мая 2022 года по май 2023 года» направили на содержание организации 86,3 миллиарда рублей (без учета 110 миллиардов на страховые выплаты наемникам).

Российский пропагандист, ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заявил в начале июля, что ЧВК Вагнера получила по госконтрактам более 858 миллиардов рублей, а холдинг Пригожина «Конкорд» оказал услуги на 845 миллиардов рублей.

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