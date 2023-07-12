«Чтобы понять реальность». Илон Маск создал компанию xAI для разработки искусственного интеллекта

Генеральный директор Tesla и владелец Twitter Илон Маск объявил о запуске своего стартапа xAI в области искусственного интеллекта, сообщает Reuters.

«Объявляю о создании xAI, чтобы понять реальность», — написал Маск в твиттере.

После этого в твиттере проекта xAI появилось сообщение: «Какие самые фундаментальные вопросы остались без ответа?»

Как сообщает Reuters, в команду xAI входят бывший инженер DeepMind Игорь Бабушкин, бывшие сотрудники Google Тони Ву и Кристиан Сегеди, а также Грег Янг, ранее работавший в Microsoft.

В апреле Илон Маск заявил, что собирается запустить искусственный интеллект TruthGPT, который, как ожидается, составит конкуренцию ИИ от Google и Microsoft.

В марте Илон Маск зарегистрировал в штате Невада компанию X.AI Corp.

В марте 2023 года Илон Маск и больше тысячи экспертов подписали открытое письмо с призывом приостановить разработку продвинутого искусственного интеллекта минимум на полгода, пока не появятся общие протоколы безопасности.

Незадолго до публикации письма компания OpenAI, которую финансирует Microsoft, представила GPT-4 — новую версию языковой модели генеративного искусственного интеллекта, который лег в основу ChatGPT.

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