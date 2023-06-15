Внедрение искусственного интеллекта принесет мировой экономике до 4,4 триллиона долларов в год. Но многим работникам придется сменить профессию Главное из доклада компании McKinsey

Робот готовит кофе в баре в Нью-Йорке. 31 мая 2023 года Spencer Platt / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Мировой бум вызовет рост многих отраслей экономики, но также приведет к «глубоким потрясениям» для . Такой вывод содержится в новом отчете консалтинговой компании McKinsey. Его основные положения пересказывает Bloomberg.

Согласно исследованию, внедрение ИИ на уровне программного обеспечения потенциально принесет в размере от 2,6 до 4,4 триллиона долларов в год (что составляет 4,4% всей мировой экономики). В первую очередь, от этого выиграют отрасли высоких технологий, розничной торговли, банковского дела, туризма и логистики, передовых производств и здравоохранения.

Аналитики рассмотрели 63 варианта использования генеративного ИИ примерно в 850 профессиях. Как показало исследование, в зависимости от внедрения технологии по сферам рост производительности может варьироваться от 0,1% до 0,6% в течение следующих 20 лет.

Подобная трансформация усилит нагрузку на рабочую силу, особенно на высокооплачиваемых работников умственного труда, чья деятельность «ранее считалась относительно неуязвимой для автоматизации», говорится в докладе.

Еще несколько лет назад McKinsey подсчитывала, что около половины рабочего времени во всем мире тратится на задачи, которые можно автоматизировать. Сейчас этот показатель поднимается до 60-70%. Таким образом, сотрудники могут обнаружить, что их рабочее время перераспределено, а рабочие места ликвидированы. «Работникам потребуется поддержка в обучении новым навыкам. Некоторые поменяют профессию», — говорится в отчете.

Примерно 75% потенциальной ценности от внедрения ИИ приходится на четыре бизнес-сферы: обслуживание клиентов, маркетинг и продажи, программное обеспечение, а также исследования и разработки, оценили в McKinsey.

Согласно отчету, только банки за счет повышения производительности с помощью ИИ могут получить дополнительно 200-340 миллиардов долларов, что соответствует росту операционной прибыли всей отрасли в диапазоне между 9% и 15%.

В области исследований и разработок эта технология может повысить производительность на 10–15%. Например, в химической промышленности внедрение ИИ позволит ускорить процесс разработки новых лекарств и материалов. Для фармацевтических компаний это увеличит прибыль на 25%.

В своих более ранних исследованиях McKinsey утверждала, что 2027-й станет первым годом, когда ИИ сможет соответствовать типичной производительности человека в задачах, связанных с «пониманием естественного языка». Теперь компания считает, что это произойдет уже в 2023 году.