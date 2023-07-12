Бизнесмена Израйлита признали виновным в незаконном выводе средств и освободили. Для обвинения ФСБ использовала его декларацию об амнистии капиталов

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным бизнесмена Валерия Израйлита по делу о незаконных валютных операциях на сумму более 225 миллионов рублей, но освободил его от наказания из-за истечения срока давности. Суд также учел время, проведенное предпринимателем под стражей и домашним арестом, передает «Интерфакс».

Израйлиту назначили шесть лет лишения свободны в колонии общего режима и освободили от наказания. Сам бизнесмен назвал приговор незаконным и необоснованным, так как, по его мнению, в деле нет состава преступления.

Валерий Израйлит — совладелец компании «Усть-Луга», которая строила одноименный морской порт в Ленинградской области.

В декабре 2016 года он был арестован в рамках дела о поставке некачественных труб для порта. Полученные таким образом средства, утверждало следствие, он вывел за границу. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном выводе денег из России и их легализации. В качестве доказательства ФСБ использовала налоговую декларацию, поданную бизнесменом по закону об амнистии капитала. Согласно этому закону, предпринимателям, добровольно задекларировавшим имущество за пределами России, гарантируется, что эти сведения не могут быть использованы в качестве основания для возбуждения уголовного дела или в качестве доказательства.

В начале марта 2020 года бизнесмена перевели из СИЗО под домашний арест. В мае текущего года суд прекратил производство по двум из трех статей обвинения (о мошенничестве в особо крупном размере и о легализации денежных средств) и оставил только статью о незаконном выводе денег.

Президент России Владимир Путин при обсуждении амнистии капиталов подчеркивал, что человек, подавший такую декларацию, «получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе и правоохранительным».

В октябре 2019 года Верховный суд РФ разъяснил, что правоохранительные органы не могут использовать для доказательства преступлений декларации, поданные по закону об амнистии капитала.

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