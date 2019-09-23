ФСБ использовала амнистию капитала против бизнесмена, хотя Путин обещал, что этого не будет. Кремль призвал и дальше верить гарантиям президента

Валерий Израйлит на заседании суда по мере пресечения 19 апреля 2017 года Светлана Холявчук / Интерпресс / PhotoXPress

4 декабря 2014 года

↓

Владимир Путин: Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию, — именно полную. И конечно, нужно разъяснить для людей, которые должны принять соответствующие решения, что это значит — полная амнистия. Это значит, что, если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии , что его не будут таскать по различным органам, в том числе и правоохранительным, трясти его там и тут, не спросят об источниках и способах получения капиталов, что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов. Давайте это сделаем сейчас, но один раз. И все должны этим воспользоваться, кто хочет прийти в Россию.

8 июня 2015 года

↓

Подписан закон об амнистии капиталов. Сам по себе закон освобождает от ответственности лишь по УК, но часть 4 статьи 4 закона запрещает использовать данные из декларации как доказательство для любого уголовного дела . Предусмотрены только два исключения. Во-первых, человек может сам принести свою декларацию в суд. Второй случай, когда гарантии не работают — когда декларация подана уже после начала проверки (будь то налоговая проверка или дело, возбужденное все по тем же , перечисленным в законе).

2016 год

↓

Как выяснили «Ведомости», в начале 2016 года глава порта Усть-Луга Валерий Израйлит подал декларацию об амнистии капитала. Затем информация о ней появилась в материалах , по которому в конце 2016 года Израйлит был задержан и арестован.

март 2017 года

↓

Суд позволил ФСБ изъять декларацию из налоговой службы, чтобы приобщить ее как доказательство по уголовному делу. В документе были перечислены зарубежные компании Израйлита, его имущество и счета.

20 сентября 2019 года

↓

Судья Смольнинского районного суда Петербурга Анжелика Морозова решила, что декларация — допустимое доказательство. Она посчитала, что раз Израйлита обвиняют , которые перечислены в законе об амнистии, то гарантии на него . Доводы защиты, что декларацию в принципе нельзя использовать как доказательство, суд не принял .

23 сентября 2019 года

↓

Дмитрий Песков: Бизнес безусловно может доверять словам президента и нужно доверять словам президента . Он неоднократно доказывал состоятельность своих слов. Что касается этого конкретного случая, мы видели сообщения в СМИ на этот счет. Мы видим газетные публикации. Но не зная, вместе с тем, деталей дела, о котором вы там говорили, очень сложно что-то сказать. Потому что идет ли там речь о деле, которое может подпадать под категорию этой амнистии или не может, тут трудно сказать. <…> Все гарантии, которые давались, они должны выполняться .

Михаил Зеленский