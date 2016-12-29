Главу порта Усть-Луга арестовали по делу о хищении полутора миллиардов рублей

Дзержинский суд Санкт-Петербурга арестовал председателя совета директоров компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита по подозрению в хищении полутора миллиардов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка» без указания источника информации.

По данным издания, Израйлита подозревают в выводе в офшоры денег, «выделенных для порта». Дело возбуждено по статье «мошенничество» (159 УК РФ).

«Фонтанка» сообщает, что Израйлит был задержан 28 декабря. Адвокат Израйлита Александр Почуев сообщил, что сотрудники ФСБ пришли в офис «Усть-Луга» с обыском, но не подтвердил информацию о задержании бизнесмена, заявив, что уголовное дело возбуждено «в отношении третьих лиц».