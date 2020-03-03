Бизнесмен Валерий Израйлит переведен из СИЗО под домашний арест

Бизнесмен Валерий Израйлит, обвиняемый при строительстве порта в Усть-Луге, отпущен из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил ТАСС адвокат Израйлита.

Дело Израйлита широко известно тем, что в нем в качестве доказательств была использована декларация, которую бизнесмен подавал в рамках амнистии капиталов.

Президент РФ Владимир Путин при обсуждении амнистии капиталов подчеркивал, что человек, подавший спецдекларацию, «получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе и правоохранительным».

Суд разрешил ФСБ изъять декларацию из налоговых органов, мотивировав свое решением тем, что Израйлита обвиняют в преступлениях, на которые не распространяется амнистия капиталов и, следовательно, предусмотренные ею гарантии.