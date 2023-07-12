Байден: Путин думал, что война в Украине расколет НАТО, но он ошибся

Президент США Джо Байден выступил в Вильнюсе по итогам саммита НАТО, проходившего в городе 11-12 июля.

Как сообщает CNN, Байден заявил во время выступления, что, по его мнению, президент РФ Владимир Путин рассчитывал на то, что НАТО распадется после вторжения российских войск в Украину.

По его словам, Путин думал, что «наше единство разрушится при первом же испытании», а «демократические лидеры окажутся слабыми». «Но он ошибся», — заявил президент США.

Байден отметил, что страны-союзницы продолжают поддерживать Украину. По его словам, поддержка со стороны США не ослабнет и Вашингтон будет поддерживать украинские власти «столько, сколько потребуется».

В конце своего выступления президент США сказал, что «выбор, который мы делаем сейчас, будет определять направление нашего мира на десятилетия вперед»:

Отразим ли мы неприкрытую агрессию сегодня, чтобы сдержать потенциальных агрессоров завтра? Сможем ли мы остановить климатический кризис, пока не стало слишком поздно? Будем ли мы использовать новые технологии для расширения свободы или будем уменьшать ее? От того, как мы ответим на эти важные вопросы, в буквальном смысле будет зависеть, какое будущее будет у наших детей и внуков.

В Вильнюсе 11-12 июля проходил саммит НАТО. Одной из его главных тем стало вступление в альянс Украины. Страны НАТО пообещали Украине ускоренное вступление в военно-политический блок, но не уточнили, когда она сможет стать членом альянса. Страны «Большой семерки» приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины, пообещав финансовую и военную поддержку украинских властям.

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