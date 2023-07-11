Президент Литвы призвал создать постоянные базы НАТО у границ России

НАТО следует обустроить постоянные базы у российской границы, заявил в интервью The Times президент Литвы Гитанас Науседа. Создание постоянных баз запрещает акт об отношениях и сотрудничестве НАТО с Россией, подписанный в 1997 году.

Науседа считает, что, когда Россия предпринимает активные шаги по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси, следует признать, что это соглашение «мертво».

Пока акт об отношениях и сотрудничестве существует, указал Науседа, он многим «мешает трезво мыслить» и «держит в серой зоне стратегической двусмысленности».

Военный контингент НАТО присутствует в странах Балтии и Польше, граничащих с Россией, но действует на ротационной основе — как правило, военных перемещают раз в полгода.

Президент Литвы Гитанас Науседа в 2022 году заявлял, что собирается обратиться к властям США с просьбой разместить на территории страны американские войска на постоянной основе, а также вел с Германией переговоры об увеличении иностранного военного контингента в Литве.

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