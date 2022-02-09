Президент Литвы собрался разместить в стране американские войска на постоянной основе

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Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что обратится к властям США с просьбой разместить на территории страны американские войска на постоянной основе, пишет Reuters.

«Конечно, мы будем вести переговоры с США о том, чтобы ротационные силы американских военных находились в Литве постоянно», — сказал Науседа на пресс-конференции. По мнению президента Литвы, такой шаг со стороны НАТО наилучшим образом послужит политике сдерживания и поможет усилению безопасности не только в Литве, но и во всем регионе.

Ранее в феврале Гитанас Науседа сообщил, что ведет с Германией и США переговоры об увеличении иностранного военного контингента в Литве. Президент сказал об этом на фоне размещения 100 тысяч российских военных на границе с Украиной, в том числе в Беларуси. Науседа говорил, что из-за этого Литва столкнулась с самой опасной ситуацией с момента восстановления независимости в 1990-1991 годах.

Ротация военных США в странах Балтии производилась с 2014 по 2017 год в ответ на действия России в Украине. После того, как в Литве, Латвии, Эстонии и Польше создали по международному батальону НАТО, американские подразделения временно вывели из стран Балтии. Но с 2019 года США вновь стали размещать в Литве ротационные боевые группы численностью около 500 человек.

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