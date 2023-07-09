Девять человек погибли в результате российского обстрела Лимана

Девять человек погибли в Лимане в результате обстрела города российскими войсками утром 8 июля, сообщил глава администрации Донецкой области Павел Кириленко.

Накануне сообщалось, что при обстреле Лимана погибли восемь человек и еще 13 пострадали. Как уточнил утром 9 июля Кириленко, ранены 12 человек.

Обстрел Лимана, как говорил чиновник, велся из реактивных систем залпового огня. Под удар попал частный сектор, повреждены дом и магазин.

Кроме того, рассказал Кириленко, за минувшие сутки в результате обстрелов армии РФ один мирный житель погиб в городе Авдеевка, еще один пострадал в селе Закотное.

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